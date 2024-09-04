Повітряні Сили фіксують активний рух ударних дронів у кількох областях

Зафіксовано активний рух ударних безпілотників у кількох областях країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з Волині курсом на Львівщину.



2. БпЛА на півночі Хмельниччини рухається на захід.

3. БпЛА помічено на межі Львівщини та Тернопільщини.

4. БпЛА на Житомирщині також рухається в західному напрямку.

5. БпЛА на Чернігівщині рухається на захід.

6. БпЛА на Сумщині рухається в бік Чернігівщини

