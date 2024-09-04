Повітряні Сили фіксують активний рух ударних дронів у кількох областях
Київ • УНН
Зафіксовано рух ударних безпілотників у західному напрямку в шести областях України. БпЛА помічені на Волині, Хмельниччині, Львівщині, Тернопільщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині.
Зафіксовано активний рух ударних безпілотників у кількох областях країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Волині курсом на Львівщину.
2. БпЛА на півночі Хмельниччини рухається на захід.
3. БпЛА помічено на межі Львівщини та Тернопільщини.
4. БпЛА на Житомирщині також рухається в західному напрямку.
5. БпЛА на Чернігівщині рухається на захід.
6. БпЛА на Сумщині рухається в бік Чернігівщини