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Повітряні Сили фіксують активний рух ударних дронів у кількох областях

Повітряні Сили фіксують активний рух ударних дронів у кількох областях

Київ • УНН

 • 23440 перегляди

Зафіксовано рух ударних безпілотників у західному напрямку в шести областях України. БпЛА помічені на Волині, Хмельниччині, Львівщині, Тернопільщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині.

Зафіксовано активний рух ударних безпілотників у кількох областях країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Волині курсом на Львівщину.

2. БпЛА на півночі Хмельниччини рухається на захід.
3. БпЛА помічено на межі Львівщини та Тернопільщини.
4. БпЛА на Житомирщині також рухається в західному напрямку.
5. БпЛА на Чернігівщині рухається на захід.
6. БпЛА на Сумщині рухається в бік Чернігівщини

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

У Києві пролунав вибух04.09.24, 02:57 • 58320 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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