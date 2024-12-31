Воздушная тревога на Киевщине: что происходит в небе над столичным регионом

На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Добавим

В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице Украины прогремели взрывы.

В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги