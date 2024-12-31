Воздушная тревога на Киевщине: что происходит в небе над столичным регионом
Киев • УНН
В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за атаки беспилотников. В столице Украины зафиксированы взрывы, население находится в укрытиях во время воздушной тревоги.
На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Добавим
В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице Украины прогремели взрывы.
В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги31 дек. 2024, 01:05 • 42385 просмотров