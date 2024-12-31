Повітряна тривога на Київщині: що відбувається в небі над столичним регіоном
Київ • УНН
У Київській області працює протиповітряна оборона через атаку безпілотників. В столиці України зафіксовано вибухи, населення перебуває в укриттях під час повітряної тривоги.
На Київщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Додамо
В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в столиці України пролунали вибухи.
У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги31.12.24, 03:05 • 115293 перегляди