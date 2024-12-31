Повітряна тривога на Київщині: що відбувається в небі над столичним регіоном

На Київщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в столиці України пролунали вибухи.

У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги