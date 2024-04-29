ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии

Мир по-прежнему не готов к борьбе с очередной пандемией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время саммита в Саудовской Аравии в воскресенье. Однако с 2021 года ведется работа по глобальному соглашению о противодействии пандемиям, которое может быть подписано уже в следующем месяце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Arabiya English.

Детали

"Мы не готовы, и мы все еще уязвимы перед той же проблемой", - сказал глава ВОЗ имея в виду пандемию COVID-19 2020 года, которая поставила мир в тупик.

Соглашение, которое поможет создать структуру для профилактики пандемий, обеспечения готовности и реагирования на них, разрабатывается с 2021 года. Глава ВОЗ выразил надежду, что оно будет подписано в следующем месяце после многочисленных раундов переговоров.

"Это поможет нам лучше подготовиться и не допустить повторения ситуации, подобной COVID", - сказал он.

На глобальном уровне, по словам Гебреисуса, наблюдается рост межправительственного сотрудничества: наблюдение с помощью совместных разведывательных данных, механизм обмена патогенами для исследований, помощь странам, имеющим потенциал, в производстве медицинских товаров, а также создание пандемического фонда под управлением Всемирного банка.

"Главное - иметь обязательное соглашение по пандемии, которого будут придерживаться государства-члены. Поэтому, если что-то случится, лучше всего это предотвратить", - сказал глава ВОЗ, добавив: "И именно поэтому мы наращиваем потенциал".

Напомним

В январе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул важность подготовки к новой "болезни X".