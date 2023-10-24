Воины ССО сожгли вражеский РЛС "Зоопарк-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На Донецком направлении бойцы ССО "поймали" радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1». Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ, передает УНН.
Детали
Операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали вражеский РЛС, и скорректировали по нему огонь артиллерии. В результате профессиональных действий наших воинов российская армия понесла значительные убытки.
«Как горят миллионы из российского бюджета – смотрите в видео», — говорится в сообщении.
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