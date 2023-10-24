Воины ССО сожгли вражеский РЛС "Зоопарк-1"

Детали

Операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали вражеский РЛС, и скорректировали по нему огонь артиллерии. В результате профессиональных действий наших воинов российская армия понесла значительные убытки.

«Как горят миллионы из российского бюджета – смотрите в видео», — говорится в сообщении.

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