Воїни ССО спалили ворожий РЛС "Зоопарк-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На Донецькому напрямку бійці ССО вполювали радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1». Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає УНН.
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Оператори 3-го полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС, і скоригували по ньому вогонь артилерії. У результаті професійних дій наших воїнів російська армія понесла неабиякі збитки.
«Як палають мільйони з російського бюджету – дивіться у відео», — йдеться у повідомленні.
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