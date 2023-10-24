Воїни ССО спалили ворожий РЛС "Зоопарк-1"

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Оператори 3-го полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС, і скоригували по ньому вогонь артилерії. У результаті професійних дій наших воїнів російська армія понесла неабиякі збитки.

«Як палають мільйони з російського бюджету – дивіться у відео», — йдеться у повідомленні.

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