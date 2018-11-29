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Военное положение осложнило для украинцев получение убежища в Чехии

Военное положение осложнило для украинцев получение убежища в Чехии

Киев  •  УНН

 • 14407 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину. Этот шаг означает, что заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов, пишет посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину. Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов - Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными", - написал посол.

По его словам, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что, "согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее к безопасным стран".

Перебийнис сообщил, что с министром согласился и заместитель Председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Парламента Чехии Ян Липавский.

"Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной", - процитировал Липавского дипломат.

Как сообщал УНН, ранее в этом месяце Чешская Республика присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать пакт Организации Объединенных Наций (ООН), регулирующий обращение с мигрантами во всем мире.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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