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Воєнний стан ускладнив для українців отримання притулку в Чехії

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього Україну. Цей крок означає, що заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів, пише посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну. Цей список використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку. Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів — Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними”, — написав посол.

За його словами, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек зауважив, що, “згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн”.

Перебийніс повідомив, що з міністром погодився і Заступник Голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів Парламенту Чехії Ян Ліпавський.

“Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною”, — процитував Ліпавського дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше цього місяця Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати пакт Організації Об’єднаних Націй (ООН), що регулює поводження з мігрантами в усьому світі.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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