На фоне скандала по восстановлению «Охматдета» по завышенной цене, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы. Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как отметил Ляшко, 19 июля «Благотворительный фонд „Охматдет“ - здоровое детство», согласовав критерии оценки и методические рекомендации оценки конкурсных предложений с Охматдет, объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса, который был поврежден в результате ракетного удара РФ.

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По результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышло 17 строительных компаний Украины, 14 из которых явились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение. Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добропорядочности, в частности, открыты уголовные производства - сообщил Ляшко.

По его словам, на основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками конкурса документов рабочей группе НДСБ «Охматдет» рекомендовали выбрать победителем конкурса ООО «Буд-технолоджи», о чем было публично сообщено руководителем больницы.

Сейчас договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы. Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен - добавил Ляшко.

Министр также пригласил всех желающих завтра в «Охматдет», где он будет присутствовать вместе с руководством Охматдета и Фонда, чтобы задать все вопросы.

Мы не просто отстроим Охматдет, а обязательно сделаем его еще лучше, мощнее и современнее. С момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги. Мы за максимальную прозрачность и подотчетность - резюмировал Ляшко.

Напомним,

ООО «Буд-технолоджи» было определено победителем тендера от БО «Благотворительный фонд „Охматдет“ на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.

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