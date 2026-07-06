Восстановление движения поездов в Киевской области: часть рейсов все еще отстает от графика
Киев • УНН
Укрзализныця восстановила поврежденную инфраструктуру в Киевской области после атаки. Пригородные и пассажирские поезда уже курсируют, часть рейсов имеет отклонения от графика.
В Киевской области после массированной вражеской атаки восстановлено движение поездов, в Укрзализныце заявили о постепенном возвращении к графикам, передает УНН.
Детали
В максимально сжатые сроки железнодорожники, которые начали работы сразу после того, как это разрешили специалисты ГСЧС, восстановили поврежденную инфраструктуру в Киевской области и возобновили движение поездов - говорится в сообщении.
В Укрзализныце добавили, что пригородные и пассажирские поезда уже курсируют по восстановленному участку. В то же время часть рейсов еще следует с отклонением от графика. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному расписанию движения.
Пассажиров поездов, которые будут находиться в пути дольше всего, обеспечат "Железными перекусами".
В Киевской области из-за ограничений безопасности задерживается ряд поездов, Укрзализныця изменила маршруты06.07.26, 07:19 • 4046 просмотров
Добавим
В УЗ добавили, что к восстановительным работам было привлечено около двух десятков бригад энергетиков, связистов и путейцев, которые работали одновременно, чтобы как можно быстрее вернуть поезда на привычные маршруты.
Напомним
Из-за временного ограничения движения, введенного ГСЧС, Укрзализныця оперативно задействовала резервные объездные маршруты, что позволило минимизировать влияние на пассажирские перевозки до завершения восстановительных работ.