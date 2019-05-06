Восьмикратный чемпион Бундеслиги Рибери покинет "Баварию"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Легендарный футболист “Баварии” полузащитник Франк Рибери после завершения сезона покинет мюнхенский клуб после 12 проведенных сезонов, информирует УНН со ссылкой на сайт “Баварии”.
36-летний исполнитель не будет продлевать контракт, который истекает 30 июня и так же, как Арьен Роббен, летом покинет “Баварию”.
“Для меня переход в „Баварию“ стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов”, — заявил Рибери.
Кроме того сказано, что в 2020 году для Роббена и Рибери будет организован грандиозный прощальный матч.
Заметим, что Рибери выступает за “Баварию” с 2007 года. За это время он провел 422 матча, в которых забил 123 гола и отдал 183 результативных передачи. С мюнхенцами он восемь раз выигрывал Бундеслигу, пять раз торжествовал в национальном кубке и стал победителем Лиги чемпионов.
Добавим, что по информации иностранных СМИ Рибери может продолжить карьеру в турецком “Галатасарае” или в одном из клубов Японии.