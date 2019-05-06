Восьмикратний чемпіон Бундесліги Рібері покине "Баварію"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Легендарний футболіст “Баварії” півзахисник Франк Рібері по завершенню сезону покине мюнхенський клуб після 12 проведених сезонів, інформує УНН з посиланням на сайт “Баварії”.
36-річний виконавець не буде продовжувати контракт, який закінчується 30 червня і так само, як Ар’єн Роббен, влітку покине “Баварію”.
“Для мене перехід в „Баварію“ став втіленням мрії. Прощання з клубом буде непростим, але ми не повинні забувати, чого ми добилися разом. Разом ми виграли більше 20 титулів”, — заявив Рібері.
Окрім того сказано, що у 2020 році для Роббена і Рібері буде організований грандіозний прощальний матч.
Зауважимо, що Рібері виступає за “Баварію” з 2007 року. За цей час він провів 422 матчі, в яких забив 123 голи та віддав 183 результативні передачі. З мюнхенцями він вісім разів вигравав Бундеслігу, п’ять разів тріумфував у національному кубку та став переможцем Ліги чемпіонів.
Додамо, що за інформацією іноземних ЗМІ Рібері може продовжити кар’єру в турецькому “Галатасарії” або в одному із клубів Японії.