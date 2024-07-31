По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще трое прокремлевских агитаторов в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленники восхваляли путина и поддерживали войну рф против нашего государства. Также они героизировали военные преступления рашистов, - говорится в сообщении.

Так, в Черкассах:

К 5 годам тюрьмы приговорен депутат горсовета, экс-глава местной фракции ОПЗЖ, который навязывал окружающим фейки кремлевской пропаганды.

По данным следствия, депутат называл вооруженную агрессию РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом". Также он отрицал российские авиаудары по гражданской инфраструктуре нашего государства, в том числе в Черкассах. В случае захвата региона чиновник надеялся стать местным гауляйтером рф.

Впрочем, почувствовав неотвратимость правосудия, депутат решил сбежать за границу. Служба безопасности заблаговременно разоблачила злоумышленника и задержала его накануне выезда за пределы Украины в начале августа 2022 года.

В Кировоградской области:

3 года тюрьмы получила переселенка из Донецкой области, которая в "Одноклассниках" делала сообщения в поддержку оккупационных группировок рф и российских "волонтеров", которые им помогают.

В Хмельницкой области:

К 5 годам лишения свободы приговорен вражеский агитатор, распространявший среди знакомых газету террористических организаций "л/днр" под названием "новороссия". По данным следствия, прокремлевское издание злоумышленник получил через курьера из временно оккупированного Донецка еще до начала полномасштабной войны.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

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