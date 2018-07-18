Осенью в Украине пройдет международный конкурс вин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С 23 по 25 октября в Украине состоится международный конкурс вин и алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.
Конкурс пройдет в рамках выставки Wine&Spirits Ukraine.
Цель конкурса — повышение культуры потребления и предоставление винодельческим компаниям эффективного инструмента продвижения своей продукции на рынке Украины, сообщают организаторы мероприятия.
"Лучшие сомелье Украины и мира предоставят независимый, нейтральный и экспертный вердикт по винам", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в конкурсе могут принимать участие абсолютно все украинские производители, а так же иностранные участники выставки Wine&Spirits Ukraine.
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Алкогольные экспонаты будут оцениваться методом "двойной слепой дегустации" по 100-бальной системе.
"По итогам конкурса победителям присуждаются медали и право на нанесение стикера с медалью на бутылку", - уточнили организаторы мероприятия.
Напомним, как сообщал УНН, новое украинское вино FELICITAS стало "Открытием года" по версии BEST DRINK 2018.