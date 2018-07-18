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Восени в Україні пройде міжнародний конкурс вин

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. З 23 по 25 жовтня в Україні відбудеться міжнародний конкурс вин і алкогольних напоїв, передає УНН з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

Конкурс пройде в рамках виставки Wine&Spirits Ukraine.

Мета конкурсу - підвищення культури споживання і надання виноробним компаніям ефективного інструменту просування своєї продукції на ринку України, повідомляють організатори заходу.

"Кращі сомельє України та світу нададуть незалежний, нейтральний і експертний вердикт щодо вин", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в конкурсі можуть брати участь абсолютно всі українські виробники, а так само іноземні учасники виставки Wine&Spirits Ukraine.

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Алкогольні експонати будуть оцінюватися методом "подвійної сліпої дегустації" по 100-бальній системі.

"За підсумками конкурсу переможцям присуджуються медалі і право на нанесення стікера з медаллю на пляшку", - уточнили організатори заходу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, новий український вино FELICITAS стало "Відкриттям року" за версією BEST DRINK 2018.

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