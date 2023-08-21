Осенью хлеб в рфРФ подорожает на 10%. Одна из причин - выход из зерновой сделки - Baza

Детали

По информации Baza, ожидается, что в рф цены на хлеб и хлебобулочные изделия взлетят этой осенью из-за комплекса накопившихся проблем в отрасли.

"Одной из главных причин для скачка цен наши собеседники отметили выход россии из зернового соглашения — после этой новости цены на зерно и муку поползли вверх как на мировом, так и на внутреннем рынке. Поэтому их закупки теперь стоят примерно на 20% дороже", - говорится в сообщении.

Также свою роль сыграли санкции и обвал рубля. Из-за этих двух факторов обслуживание импортного оборудования уже подорожало на 50% — именно им преимущественно и пользуются российские компании. Кроме того, производители предпочитают закупать зарубежный солод и добавки, стоимость которых выросла до 30%. Также из-за курса подорожали и упаковки, добавляет Baza.

Добавим

По информации Telegram-канала, проблемы в рф начались не только с самим производством. Как рассказали источники, сотрудники уже не хотят работать на те зарплаты, которые они получали раньше, — как итог, компаниям стало сложнее нанимать новых рабочих и расширяться.

Отдельно на стоимость хлеба влияет еще и логистика — автомобили и их обслуживание тоже подорожали, поэтому производителям хлеба теперь приходится конкурировать за перевозку с другими отраслями, резюмирует Baza.

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Напомним

Эрдоган планирует обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре.