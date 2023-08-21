Анкара докладає зусиль для досягнення мирних переговорів між росією та Україною - Ердоган

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"Ми прагнемо до цього, це наше бажання. Ми детально обговорили ці питання під час візиту (Президента України Володимира) Зеленського (до Туреччини), під час переговорів із ним, а також зустрічей на полях саміту лідерів НАТО. Я сподіваюся, що ми досягнемо результату, якщо обидва лідери схвалять наше посередництво", - зазначив турецький лідер, коментуючи запитання про можливу посередницьку роль Туреччини в мирних переговорах між сторонами.

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Глава турецької держави прокоментував також очікування Будапешта від Анкари, зокрема щодо врегулювання стосовно війни рф проти України, внеску Туреччини у мир в усьому світі, регіональні проблеми та енергетичну безпеку.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дуже чутливо ставиться до цих питань, і як член Євросоюзу добре знає Туреччину. Він також дуже добре розуміє, у якому ми становищі і як країна-спостерігач у плані тюркських республік", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо

Ердоган планує обговорити відновлення "зернової угоди" на особистій зустрічі з путіним у вересні.