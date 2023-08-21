Анкара прилагает усилия для достижения мирных переговоров между рф и Украиной - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для достижения мирных переговоров между россией и Украиной и надеется на результат, "если оба лидера одобрят" посредничество, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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"Мы стремимся к этому, это наше желание. Мы детально обсудили эти вопросы во время визита (президента Украины Владимира) Зеленского (в Турцию), во время переговоров с ним, а также встреч на полях саммита лидеров НАТО. Я надеюсь, что мы достигнем результата, если оба лидера одобрят наше посредничество", - указал турецкий лидер, комментируя вопрос о возможной посреднической роли Турции в мирных переговорах между сторонами.
Детали
Глава турецкого государства прокомментировал также ожидания Будапешта от Анкары, в том числе в плане урегулирования относительно войны рф против Украины, вклада Турции в мир во всем мире, региональные проблемы и энергетическую безопасность.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень чувствительно относится к этим вопросам, и как член Евросоюза хорошо знает Турцию. Он также очень хорошо понимает, в каком мы положении и в качестве страны-наблюдателя в плане тюркских республик", - сказал президент Турции.
Напомним
Эрдоган планирует обсудить возобновление "зерновой сделки" на личной встрече с путиным в сентябре.