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Восени хліб у рф подорожчає на 10%. Одна з причин - вихід із зернової угоди - Baza

Восени хліб у рф подорожчає на 10%. Одна з причин - вихід із зернової угоди - Baza

Київ • УНН

 • 806637 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Восени хліб у рф подорожчає на 10%. Все через вихід із зернової угоди, обвал рубля і санкції. Про це розповіли Telegram-каналу Baza джерела серед виробників з різних регіонів рф, передає УНН.

Деталі

За інформацією Baza, очікується, що у рф ціни на хліб і хлібобулочні вироби злетять цієї осені через комплекс проблем, що накопичилися в галузі.

"Однією з головних причин для стрибка цін наші співрозмовники відзначили вихід росії із зернової угоди — після цієї новини ціни на зерно та борошно поповзли нагору як на світовому, так і на внутрішньому ринку. Тому їх закупівлі тепер коштують приблизно на 20% дорожче", - йдеться у повідомленні.

Також свою роль зіграли санкції та обвал рубля. Через ці два фактори обслуговування імпортного обладнання вже подорожчало на 50% — саме ним переважно і користуються російські компанії. Крім того, виробники воліють закуповувати закордонний солод і добавки, вартість яких зросла до 30%. Натомість через курс подорожчали й упаковки, додає Baza.

Додамо

За інформацією Telegram-каналу, проблеми у рф почалися не лише із самим виробництвом. Як розповіли джерела, співробітники вже не хочуть працювати на ті зарплати, які вони отримували раніше, — як підсумок, компаніям стало складніше наймати нових робітників та розширюватись.

Окремо на вартість хліба впливає ще й логістика — автомобілі та їх обслуговування теж подорожчали, тож виробникам хліба тепер доводиться конкурувати за перевезення з іншими галузями, резюмує Baza.

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Нагадаємо

Ердоган планує обговорити відновлення "зернової угоди" на особистій зустрічі з путіним у вересні.

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