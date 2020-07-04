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"Ворскла" спаслась от поражения в поединке со "Львовом"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В рамках 29 тура УПЛ состоялся поединок Группы вылета с участием “Львова” и “Ворсклы”, сообщает УНН.

Готовясь к финалу Кубка Украины, “Ворскла” приехала в Тернополь без главного тренера и молодежным составом. Несмотря на это полтавчане забили быстрый гол (Челядин на 7 минуте) и долгое время находились в роли лидера.

Однако за 20 минут второй половины (с 55 по 75) ситуация в корне изменилась — Яковелли и Борзенко вывели хозяев вперед.

Спасителем полтавчан оказался нападающий Даниил Кравчук, оформивший дебютный гол в сезоне — 2:2.

Заметим, “Ворскла” с 28 пунктами занимает 9-ю строчку. “Львов” 11-й (24).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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