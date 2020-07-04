"Ворскла" врятувалася від поразки у поєдинку зі "Львовом"

Готуючись до фіналу Кубка України, “Ворскла” приїхала в Тернопіль без головного тренера й молодіжним складом. Попри це полтавчани забили швидкий гол (Челядін на 7 хвилині) і довгий час перебували у ролі лідера.

Однак за 20 хвилин другої половини (з 55 по 75) ситуація докорінно змінилася — Яковеллі та Борзенко вивели господарів вперед. Рятівником полтавчан виявився нападник Данило Кравчук, який оформив дебютний гол у сезоні — 2:2.

Зауважимо, “Ворскла” з 28 пунктами займає 9-й рядок. “Львів” 11-й (24).