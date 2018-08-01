"Ворскла" перед ЛЕ усилила состав двумя бразильцами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Тренерский штаб и руководство полтавской "Ворсклы" укрепило ростер двумя бразильскими футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
23-летний защитник Артур Серджио Батиста де Соуза (Артур) из клуба "Интернасиональ" (Порту-Алегри) призван закрыть позицию левого защитника, а 21-летний форвард Николас Морес да Круз из известного клуба "Гремио" также перешел к полтавчанам.
Контракт защитника, который перешел в "Ворсклу" на правах свободного агента, рассчитан до конца 2020-го года, а форвард на правах аренды будет выступать в Полтаве минимум один сезон.
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Стоит отметить, что последний раз представители страны вечного футбола и карнавалов появлялись в Полтаве еще во времена "Ворсклы-Нефтегаз" (2003 год). В команде под руководством Андрея Баля тогда играли защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.
Примечательно, что нынешней осенью "Ворсклу" ожидают матчи серьезного уровня в рамках группового этапа Лиги Европы.