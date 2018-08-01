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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31004 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95021 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121434 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129138 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167799 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152855 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140689 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180313 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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"Ворскла" перед ЛЕ усилила состав двумя бразильцами

"Ворскла" перед ЛЕ усилила состав двумя бразильцами

Киев  •  УНН

 • 8185 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Тренерский штаб и руководство полтавской "Ворсклы" укрепило ростер двумя бразильскими футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

23-летний защитник Артур Серджио Батиста де Соуза (Артур) из клуба "Интернасиональ" (Порту-Алегри) призван закрыть позицию левого защитника, а 21-летний форвард Николас Морес да Круз из известного клуба "Гремио" также перешел к полтавчанам.

Контракт защитника, который перешел в "Ворсклу" на правах свободного агента, рассчитан до конца 2020-го года, а форвард на правах аренды будет выступать в Полтаве минимум один сезон.

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Стоит отметить, что последний раз представители страны вечного футбола и карнавалов появлялись в Полтаве еще во времена "Ворсклы-Нефтегаз" (2003 год). В команде под руководством Андрея Баля тогда играли защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.

Примечательно, что нынешней осенью "Ворсклу" ожидают матчи серьезного уровня в рамках группового этапа Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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