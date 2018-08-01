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"Ворскла" перед ЛЄ підсилила склад двома бразильцями

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Тренерський штаб та керівництво полтавської "Ворскли" зміцнило ростер двома бразильськими футболістами. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.

23-річний захисник Артур Серджіо Батіста де Соуза (Артур) із клубу "Інтернасіональ" (Порту-Алегрі) покликаний закрити позицію лівого оборонця, а 21-річний форвард Ніколас Морес да Круз з відомого клубу "Греміо" також перейшов до полтавчан.

Контракт оборонця, який перейшов до "Ворскли" на правах вільного агента, розрахований до кінця 2020-го року, а форвард на правах оренди виступатиме у Полтаві щонайменше один сезон.

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Варто відзначити, що востаннє представники країни вічного футболу та карнавалів з’являлися у Полтаві ще за часів "Ворскли-Нафтогаз" (2003 рік). У команді під керівництвом Андрія Баля тоді грали оборонець Фабіо Перейра та нападник Карлос Естебан Фронтіні.

Примітно, що цьогорічної осені на "Ворсклу" очікують матчі серйозного рівня в рамках групового етапу Ліги Європи.

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