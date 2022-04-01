Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 28
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В результате удара российских оккупантов по Николаевской ОГА погибло по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"По состоянию на 13:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибло 28 человека. Из-под завалов спасатели высвободили 27 тел погибших и 1 человек скончался в больнице. Работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.
Напомним
29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского обстрела была разрушена центральная секция девятиэтажного Николаевской ОГА.