Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 28

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"По состоянию на 13:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибло 28 человека. Из-под завалов спасатели высвободили 27 тел погибших и 1 человек скончался в больнице. Работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним

29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского обстрела была разрушена центральная секция девятиэтажного Николаевской ОГА.