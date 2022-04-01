Ворожий удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла до 28

Цитата

"Станом на 13:00 внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людини. З-під завалів рятувальники вивільнили 27 тіл загиблих та 1 людина померла у лікарні. Роботи тривають цілодобово", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.