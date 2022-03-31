Вражеский удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло до 16
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской облгосадминистрации возросло до 16. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Отметили, что всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей на месте Николаевской ОГА, которая была разрушена в результате попадания вражеской ракеты.
Цитата
"По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации)", — говорится в сообщении.
Как сообщили, сейчас на месте работает 47 спасателей и 9 единиц техники.
Дополнение
Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.
Большинство людей чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.
Позже было начато расследование относительно совершению ракетного удара по ОДА в Николаеве.