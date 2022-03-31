Ворожий удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла до 16
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації зросла до 16. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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Зазначили, що всю ніч тривали роботи з розбирання завалів та пошуку людей на місці Миколаївської ОДА, яку було зруйновано внаслідок влучання ворожої ракети.
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"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації)", — ідеться в повідомленні.
Як повідомили, наразі на місці працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Доповнення
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшість людей дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей.
Згодом було розпочато розслідування щодо здійснення ракетного удару по ОДА у Миколаєві.