Вражеский удар по Николаеву: известно о погибшем и раненом

Цитата

"... имеем жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - написал Сенкевич.

Мэр призвал "всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды".

Дополнение

29 августа российские оккупанты обстреляли жилые дома Николаева – ранены 24 человека, погибли двое.