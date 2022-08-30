Вражеский удар по Николаеву: известно о погибшем и раненом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты снова ударили по Николаеву. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, известно об одном погибшем и одном раненом, передает УНН.
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"... имеем жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - написал Сенкевич.
Мэр призвал "всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды".
Дополнение
29 августа российские оккупанты обстреляли жилые дома Николаева – ранены 24 человека, погибли двое.