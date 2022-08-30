Ворожий удар по Миколаєву: відомо про загиблого та пораненого

Цитата

"... маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого", - написав Сєнкевич.

Міський голова закликав "всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби".

Доповнення

29 серпня російські окупанти обстріляли житлові будинки Миколаєва – поранено 24 людини, загинуло двоє.