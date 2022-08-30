Ворожий удар по Миколаєву: відомо про загиблого та пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, відомо про одного загиблого та одного пораненого, передає УНН.
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"... маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого", - написав Сєнкевич.
Міський голова закликав "всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби".
Доповнення
29 серпня російські окупанти обстріляли житлові будинки Миколаєва – поранено 24 людини, загинуло двоє.