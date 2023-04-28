Вражеский ракетный удар по Умани: количество погибших возросло до 20

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночного ракетного удара российских войск по Умани в Черкасской области возросло до 20 человек. Об этом сообщает МВД, передает УНН.

Цитата

«Умань: количество жертв российского удара увеличивается… из-под завалов достали еще одно тело. По состоянию на 17:00 имеем 20 погибших», - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

В Черкасской области объявляют трехдневный траур.

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