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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Вражеский обстрел Запорожья: среди пострадавших два ребенка

Киев • УНН

 • 430070 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Российские захватчики обстреляли Запорожье. На месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Вражеский обстрел Запорожья: среди пострадавших два ребенка

Детали

Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет.

"На месте прилета люди могут получить помощь в коммунальных автобусах. Рядом развернута работа территориального информационного центра", - отметил Куртев.

Дополнение 

Как писал УНН, в Запорожье прогремели взрывы.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру и пригороду.
Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

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