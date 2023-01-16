Вражеский обстрел Запорожья: среди пострадавших два ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские захватчики обстреляли Запорожье. На месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
Детали
Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет.
"На месте прилета люди могут получить помощь в коммунальных автобусах. Рядом развернута работа территориального информационного центра", - отметил Куртев.
Дополнение
Как писал УНН, в Запорожье прогремели взрывы.
Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру и пригороду.
Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.
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