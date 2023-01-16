Ворожий обстріл Запоріжжя: серед постраждалих дві дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські загарбники обстріляли Запоріжжя. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років.
"На місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - зазначив Куртєв.
Доповнення
Як писав УНН, у Запоріжжі прогриміли вибухи.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.
Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.
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