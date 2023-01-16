Ворожий обстріл Запоріжжя: серед постраждалих дві дитини

Деталі

Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років.

"На місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - зазначив Куртєв.

Доповнення

Як писав УНН, у Запоріжжі прогриміли вибухи.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю.

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

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