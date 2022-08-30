Вражеский обстрел центра Харькова: четыре человека погибли, ранены - 11
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате утреннего обстрела российскими оккупантами жилых кварталов центра Харькова погибли четыре человека, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"По данным следствия, 30 августа около 10 часов утра российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы города Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Предварительно, обстрел производился из артиллерийской установки.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Ударов по Харькову ночью не было зафиксировано, под вражескими обстрелами из артиллерии были населённые пункты у линии столкновения в Харьковской области.