Ударів по Харкову вночі не було, під обстрілами в області прифронтова зона - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Ударів по Харкову вночі не зафіксовано, під ворожими обстрілами з артилерії населені пункти біля лінії зіткнення на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Протягом минулої доби російські окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах, що розташовані біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
За даними Центру екстреної медичної допомоги, відомо про ще двох загиблих та трьох поранених.
"Минулої доби в Богодухівському районі виявлені тіла 2 жінок, що загинули внаслідок обстрілу 27 серпня. В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з вибуховими пораненнями. У Чугуївському районі госпіталізовані чоловік і жінка 66 та 60 років", - зазначив голова ОВА.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Уди, але відступили з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та щодня нищать ворога. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу", - наголосив Синєгубов.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав на фото наслідки ракетного удару російських окупантів по центру Харкова 28 серпня.