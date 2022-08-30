Ударов по Харькову ночью не было, под обстрелами в области прифронтовая зона - глава ОВА

Цитата

"Этой ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. За прошедшие сутки российские оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам, которые расположены у линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным Центра экстренной медицинской помощи, известно еще о двух погибших и трех раненых.

"За прошедшие сутки в Богодуховском районе обнаружены тела 2 женщин, погибших в результате обстрела 27 августа. В Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина со взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66 и 60 лет", - отметил глава ОВА.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские оккупанты пытались идти в наступление в районе села Уды, но отступили с потерями. Наши защитники надежно держат позиции и ежедневно уничтожают врага. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу", - подчеркнул Синегубов.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал на фото последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова 28 августа.