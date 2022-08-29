Ракетний удар по центру Харкова: голова ОВА показав наслідки

Цитата

"На фото наслідки вчорашнього ракетного удару російських окупантів по центру Харкова. Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов.

Деталі

З його слів, щараз на місці працюють комунальні служби та правоохоронці. "На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С-300", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу.