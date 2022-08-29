Ракетный удар по центру Харькова: глава ОВА показал последствия

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"На фото последствия вчерашнего ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова. Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались возле помещения Харьковской ОВА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал", - написал Синегуб.

Детали

По его словам, сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители. "На месте прилета найдены детали российской ракеты ЗРК С-300", - указал глава ОВА.

Дополнение

Сегодняшнее утро снова началось для харьковчан с обстрела.