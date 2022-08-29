Обстріл Харкова касетними снарядами: поранено чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу касетними снарядами Київського району Харкова поранення дістав 77-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу. Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється”, – ідеться у повідомленні.
Деталі
Учора тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області – пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, зруйновано гаражі.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу з пораненнями було госпіталізовано 2 людей – в Харківському та Богодухівському районах.
Синєгубов додав, що на лінії зіткнення ворог продовжує масовано застосовувати реактивну та ствольну артилерію, танки та бойові машини проти позицій ЗСУ. Росіяни ведуть повітряну розвідку за допомогою БПЛА та точково використовують бойову авіацію.
Учора вдень окупанти спробували наступати в районі Світличного, але відступили з втратами.
Доповнення
Минулого вечора окупанти двічі влучили у центр Харкова.