Обстрел Харькова кассетными снарядами: ранен мужчина

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“Сегодняшнее утро снова началось для харьковчан с обстрела. Около 7:00 российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города. Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

Детали

Вчера продолжались вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области – повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары, разрушены гаражи.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки с ранениями были госпитализированы 2 человека – в Харьковском и Богодуховском районах.

Синегубов добавил, что на линии столкновения враг продолжает массированно применять реактивную и ствольную артиллерию, танки и боевые машины против позиций ВСУ. Россияне ведут воздушную разведку с помощью БПЛА и используют боевую авиацию.

Вчера днем ​​оккупанты попытались наступать в районе Светличного, но отступили с потерями.

Дополнение

Прошлым вечером оккупанты дважды попали в центр Харькова.