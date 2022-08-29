Обстрел Харькова кассетными снарядами: ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В результате вражеского обстрела кассетными снарядами Киевского района Харькова ранения получил 77-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Сегодняшнее утро снова началось для харьковчан с обстрела. Около 7:00 российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города. Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.
Детали
Вчера продолжались вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области – повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары, разрушены гаражи.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки с ранениями были госпитализированы 2 человека – в Харьковском и Богодуховском районах.
Синегубов добавил, что на линии столкновения враг продолжает массированно применять реактивную и ствольную артиллерию, танки и боевые машины против позиций ВСУ. Россияне ведут воздушную разведку с помощью БПЛА и используют боевую авиацию.
Вчера днем оккупанты попытались наступать в районе Светличного, но отступили с потерями.
Дополнение
Прошлым вечером оккупанты дважды попали в центр Харькова.