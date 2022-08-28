Окупанти двічі поцілили у центр Харкова, — мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти у центрі міста, передає УНН.
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«Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає», — написав Терехов.
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