Окупанти двічі поцілили у центр Харкова, — мер

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«Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає», — написав Терехов.

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Минулої ночі, приблизно опівночі, з Бєлгорода російські окупанти випустили по Харківщині дві ракети – вибухи пролунали в районі селища Травневе та міста Південне.