Оккупанты дважды попали в центр Харькова, — мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах в центре города, передает УНН.
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«Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда уже прилетало неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет», — написал Терехов.
Ранее
Прошлой ночью, примерно в полночь, из Белгорода российские оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты – взрывы прогремели в районе поселка Майское и города Южное.