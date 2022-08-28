Оккупанты дважды попали в центр Харькова, — мэр

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«Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда уже прилетало неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет», — написал Терехов.

Ранее

Прошлой ночью, примерно в полночь, из Белгорода российские оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты – взрывы прогремели в районе поселка Майское и города Южное.