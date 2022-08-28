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З бєлгорода окупанти випустили по Харківщині дві ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Приблизно опівночі з бєлгорода російські окупанти випустили по Харківщині дві ракети – вибухи пролунали в районі селища Травневе та міста Південне. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

З бєлгорода окупанти випустили по Харківщині дві ракети

Цитата

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", – написав Синєгубов.

Деталі

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харків, а також мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів – пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора в смт Золочів Богодухівського району загинула одна людина. В смт Донець Ізюмського району один поранений. У смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого.

Додамо

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався наступати в районі села Довгеньке, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.

Нагадаємо

На Харківщині 27 серпня російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району – загинула жінка 52 років.

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