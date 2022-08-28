Из белгорода оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Приблизительно в полночь из белгорода российские оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты – взрывы прогремели в районе поселка Травневое и города Южное. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Прошлой ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города белгорода осуществили запуск 2 ракет. Взрывы раздались в районе поселка Травневое и г. Южное в Харьковском районе. Предварительно – без пострадавших и разрушений", – написал Синегубов.
Детали
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков, а также мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов – повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера в пгт Золочев Богодуховского района погиб один человек. В пгт Донец Изюмского района один раненый. В пгт Слатино госпитализирован еще один раненый.
Добавим
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг пытался наступать в районе села Довгенькое, но под огнем ВСУ отступил с потерями.
Напомним
В Харьковской области 27 августа российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района – погибла женщина 52 лет.