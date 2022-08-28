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Из белгорода оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты

Киев • УНН

 • 116985 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Приблизительно в полночь из белгорода российские оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты – взрывы прогремели в районе поселка Травневое и города Южное. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Из белгорода оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты

Цитата

"Прошлой ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города белгорода осуществили запуск 2 ракет. Взрывы раздались в районе поселка Травневое и г. Южное в Харьковском районе. Предварительно – без пострадавших и разрушений", – написал Синегубов.

Детали

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков, а также мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов – повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера в пгт Золочев Богодуховского района погиб один человек. В пгт Донец Изюмского района один раненый. В пгт Слатино госпитализирован еще один раненый.

Добавим

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг пытался наступать в районе села Довгенькое, но под огнем ВСУ отступил с потерями.

Напомним

В Харьковской области 27 августа российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района – погибла женщина 52 лет.

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