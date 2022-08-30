Окупанти обстріляли з артилерії центральні райони Харкова – ОВА

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"Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова. Є руйнування, щонайменше 1 людина зазнала поранення. Інформація уточнюється. Є імовірність нових прильотів. Залишайтеся в укриттях", – написав Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що війська рф стріляли з артилерії. За попередніми даними, зафіксовано вісім "прильотів".

"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і ще до одного місця відпочинку – вибито вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється", – повідомив Терехов.

Нагадаємо

У Харківській області відпрацьовують план евакуації з трьох громад – Золочівської, Дергачівської та Чугуївської.