Оккупанты обстреляли из артиллерии центральные районы Харькова – ОВА

Детали

"Российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова. Есть разрушения, по меньшей мере 1 человек получил ранения. Информация уточняется. Есть вероятность новых прилетов. Оставайтесь в укрытиях", – написал Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что войска рф стреляли из артиллерии. По предварительным данным, зафиксировано восемь "прилетов".

"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – сообщил Терехов.

Напомним

В Харьковской области отрабатывают план эвакуации из трех громад – Золочевской, Дергачевской и Чугуевской.