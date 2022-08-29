Харківщина: в ОВА назвали громади, в яких може відбутись евакуація населення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Харківській області відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде необхідність, із трьох громад – Золочівської, Дергачівської та Чугуївської. Про це повідомив повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його словами, обов’язкове вивезення людей можливе з населених пунктів, де або безпосередньо можуть проходити бойові дії, або є ризик окупації, або є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й теплоносій не подаватиметься до помешкань.
“У нас в абсолютно плановому режимі проходить підготовка до таких заходів. Наразі підстав для обов'язкової евакуації в Харківській області з тих територій, які підконтрольні ЗСУ, немає”, - наголосив Олег Синєгубов.
Також начальник ОВА зауважив, що евакуйованих забезпечать транспортом.
Крім того вже визначено населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківщини.
Доповнення
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на випадок погіршення ситуації на фронті обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.