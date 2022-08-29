Харьковская область: в ОВА назвали общины, в которых может начаться эвакуация населения

Детали

По его словам, обязательный вывоз людей возможен из населенных пунктов, где, либо непосредственно могут проходить боевые действия, либо есть риск оккупации, либо есть вероятность, что зимой при низких температурах будет повреждена критическая инфраструктура и теплоноситель не будет подаваться в жилье.

“У нас в абсолютно плановом режиме проходит подготовка к таким мероприятиям. Пока оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области с тех территорий, которые подконтрольны ВСУ, нет”, - подчеркнул Олег Синегубов.

Также начальник ОВА отметил, что эвакуированных обеспечат транспортом.

Кроме того, уже определены населенные пункты, которые держат в резерве места для временного размещения жителей Харьковской области.

Дополнение

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.