Ворожий обстріл центру Харкова: четверо людей загинули, поранено - 11
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами житлових кварталів центру Харкова загинуло чотири людини, ще 11 людей отримали поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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"За даними слідства, 30 серпня близько 10 години ранку російська армія в черговий раз обстріляла житлові квартали міста Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, ще одинадцять отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійської установки.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Ударів по Харкову вночі не було зафіксовано, під ворожими обстрілами з артилерії населені пункти біля лінії зіткнення на Харківщині.