Вражеский обстрел Торецка: из-под завалов жилого дома извлекли тела мужчины и женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Торецке Донецкой области во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела мужчины и женщины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня спасателями города Торецка во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части 5-ти этажного жилого дома обнаружены и изъяты тела 2-х погибших - мужчины и женщины. В настоящее время работы завершены.
Всего в результате происшествия погибли 2 человека, спасенные трое.
Работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, от предприятий города 1 трактор и 1 автокран.
Напомним
Утром в результате обстрела города Торецк Донецкой области, частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.