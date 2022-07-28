Ворожий обстріл Торецька: з-під завалів житлового будинку дістали тіла чоловіка та жінки

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Сьогодні рятувальниками міста Торецьк під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих осіб - чоловіка та жінки. Наразі роботи завершені.

Всього внаслідок події загинуло 2 особи, врятовані троє.

Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста 1 трактор та 1 автокран.

Нагадаємо

Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк на Донеччині, частково зруйнувано покрівлю та міжповерхове перекриття з 5-го по 3-й поверхи 5-ти поверхового житлового будинку.